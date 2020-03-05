蘋果門市替代機將缺貨2至4周 疫情引發供應鏈吃緊

蘋果最近通知門市技術支援員工，提供給手機嚴重損壞客戶的替代機，將會缺貨兩到四周，成為其供應鏈因新冠肺炎吃緊的又一徵兆。

蘋果建議為顧客提供技術服務的員工先以暫時借用方式提供客戶手機，替代機到貨後再郵寄給顧客，來因應目前的供貨延遲。

技術人員也被告知有些零件短缺。彭博資訊向蘋果查證，未獲回應。

顧客將損壞的iPhone帶到蘋果門市修理時，蘋果可為顧客更換像是顯示螢幕、照相鏡頭等個別零件。壞到無法修理時，通常提供給顧客替代機而非全新的機種。

彭博先前已報導iPad Pro開始供應短缺，iPhone 11全球供貨也稍見緊張。

蘋果現正快速重開在中國大陸的門市據點，據了解，目前總計42家門市中，已有38家恢復營業。