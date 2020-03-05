台積電ADR隨美股大漲4% 溢價高達6.6%

美國聯準會（Fed）3日宣布緊急降息以因應新冠肺炎的風險後，市場預期歐洲、日本、英國和亞洲各國也將跟進。另外，南韓政府4日為對抗新冠肺炎和降低疫情對經濟的衝擊，提出11.7兆韓元（98.2億美元）特別預算，是該國史上為對抗傳染病編列金額最大的追加預算案。

2020-03-05 03:13