台積電ADR隨美股大漲4% 溢價高達6.6%
台積電周三ADR收盤大漲4%，跟隨費半指數勁揚4.94%上演飆漲行情。
台積電ADR漲4.01%，收在57.08美元，較台北交易股價溢價6.66%。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大漲1,173.45點，漲幅4.53%，收27,090.86點；標普500指數上漲126.75點，漲幅4.22%，收3,130.12點；那斯達克指數收盤上漲334點，漲幅3.85%，收9,018.09點。
台灣加權股價指數周三收盤漲0.57%，報11,392.35點；台積電漲0.94%，收盤報每股320.50元。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.84 +2.76
中華電 CHT 36.82 +1.49
台積電 TSM 57.08 +4.01
聯電 UMC 2.63 +3.14
資料來源：彭博資訊
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