美股道瓊飆漲1,173點 拜登選情升溫抵銷疫情疑慮

美股三個交易日來迎接第二次大漲4%，道瓊指數大漲逾1,173點，主要受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異，以及美國國會批准將近80億美元的新冠病毒防疫資金等利多消息帶動。

道瓊工業指數收盤大漲1,173.45點，漲幅4.53%，收27,090.86點。

標普500指數收盤勁揚126.75點，漲幅4.22%，收3,130.12點，漲幅逼近周一的4.6%漲幅，本周累計上漲6%，但指數仍比2月創下的紀錄高點低逾7%。

那斯達克指數收盤上漲334點，漲幅3.85%，收9,018.09點。

美股4日主要由醫療保健公司領漲，創2008年11月以來的最大漲幅，投入民主黨總統初選的候選人桑德斯在超級星期二的選情轉弱，他的政見對醫療保健產業的威脅隨之減弱。

德意志銀行財富管理美洲首席投資長Deepak Puri表示：「漲勢顯然是由兩件事共同帶動，拜登在超級星期二的表現出乎意料，對市場來說是一個驚喜，因為我認為市場總是更青睞更為溫和的中間派民主黨候選人」，「另外是G7協調財政和貨幣政策寬鬆，以及聯準會宣布降息2碼」。

美股在開盤即走高，因為在疫情擴散、新確診案例數飆升之際，市場推測其他央行與政府將提出刺激措施。