美股道瓊飆漲1,173點 拜登選情升溫抵銷疫情疑慮

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股道瓊指數4日飆漲1,173點。（圖／美聯）
美股道瓊指數4日飆漲1,173點。（圖／美聯）

美股三個交易日來迎接第二次大漲4%，道瓊指數大漲逾1,173點，主要受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異，以及美國國會批准將近80億美元的新冠病毒防疫資金等利多消息帶動。

道瓊工業指數收盤大漲1,173.45點，漲幅4.53%，收27,090.86點。

標普500指數收盤勁揚126.75點，漲幅4.22%，收3,130.12點，漲幅逼近周一的4.6%漲幅，本周累計上漲6%，但指數仍比2月創下的紀錄高點低逾7%。

那斯達克指數收盤上漲334點，漲幅3.85%，收9,018.09點。

美股4日主要由醫療保健公司領漲，創2008年11月以來的最大漲幅，投入民主黨總統初選的候選人桑德斯在超級星期二的選情轉弱，他的政見對醫療保健產業的威脅隨之減弱。

德意志銀行財富管理美洲首席投資長Deepak Puri表示：「漲勢顯然是由兩件事共同帶動，拜登在超級星期二的表現出乎意料，對市場來說是一個驚喜，因為我認為市場總是更青睞更為溫和的中間派民主黨候選人」，「另外是G7協調財政和貨幣政策寬鬆，以及聯準會宣布降息2碼」。

美股在開盤即走高，因為在疫情擴散、新確診案例數飆升之際，市場推測其他央行與政府將提出刺激措施。

John Hancock Investment Management共同投資策略師Emily Roland表示，Fed與其他央行在過去十年來一直在支撐市場，「這些行動將有助與確定性，我們視為一大利多因素」。

美股道瓊指數4日飆漲1,173點。（圖／路透）
美股道瓊指數4日飆漲1,173點。（圖／路透）

美股 民主黨 拜登

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央行們救市 歐日英將有動作

美國聯準會（Fed）3日宣布緊急降息以因應新冠肺炎的風險後，市場預期歐洲、日本、英國和亞洲各國也將跟進。另外，南韓政府4日為對抗新冠肺炎和降低疫情對經濟的衝擊，提出11.7兆韓元（98.2億美元）特別預算，是該國史上為對抗傳染病編列金額最大的追加預算案。

墨比爾斯：Fed事倍功半

就G7財金首長周二（3日）表態在新冠肺炎疫情風險下會有所行動，兩小時方過，聯準會（Fed）搶在G7央行之前率先發難，一口氣降息兩碼。這是Fed 2008年金融海嘯以來首度在正式決策會前提前降息，降幅也是十多年來最大，專家認為，應是Fed有意在因應疫情上起帶頭作用。

美10年債殖利率 跌破1%

從雪梨到首爾，政府公債殖利率陡降到歷史低點，美國10年期公債殖利率更在3日破天荒跌破1%，反映投資人憂新冠肺炎疫情重創經濟，紛紛搶進公債避風頭。

WSJ：財政政策更有效

面對華爾街的期盼、總統川普的大聲疾呼，聯準會（Fed）終於在3日低頭，降息2碼。然而事實證明他們對Fed降息的期望有誤，華爾街日報（WSJ）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）撰文指出，至少有兩個理由顯示，Fed無法讓美國經濟免於新冠肺炎疫情的衝擊。

歐PMI升至半年高點

新冠肺炎疫情對經濟的衝擊浮現，IHS Markit歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）由1月時的51.3升至51.6，代表歐洲2月企業活動創六個月來最快增速，但出口需求下滑和供應鏈受擾，使前景愈發黯淡；日本2月服務業活動寫下近六年來最大萎縮步調，疫情可能使本季經濟陷入衰退。

亞馬遜西雅圖員工染疫隔離

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）3日證實，一名在西雅圖工作的員工對新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，目前正在接受隔離檢疫。亞馬遜總部就設在西雅圖。

臉書幣突圍 擬重新設計

社群龍頭臉書（Facebook）與夥伴正考慮重新設計臉書數位幣「Libra」計畫，使這個支付網路能接受央行發行的不同數位貨幣，期望能說服全球監管機構，並再度提高這項計畫的熱度。

OPEC+救油價 喊擴大減產

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的工作小組3日建議每天再減產100萬桶原油，沙烏地阿拉伯甚至傳出希望減產逾百萬桶，顯示這個以沙國及俄羅斯為首的產油國集團正接近敲定一項擴大減產協議，以支撐受新冠肺炎疫情重創的國際油價。

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