美購物專家：想省錢可善用好市多和這幾張會員卡

線上購物平台Slick Deals的研究顯示，美國人每周的平均消費額，比原訂計畫多支出134美元（約新台幣4,025元）。

若你正設法降低日常開支，不妨打開錢包檢查一下其中的零售商店會員卡，從這方面著手不失為一個聰明的省錢方式。CNBC以下整理幾項省錢妙招。

擁有好市多（Costco）、山姆俱樂部（Sam's Club）或倉儲式零售商店BJ's的會員卡，除了能購買家庭號商品外，還可利用其他超值服務和商品。

例如，在這些零售通路檢查視力的費用，常低於眼科診所。根據Angie's List網站，以美國為例，檢查視力的平均費用略高於100美元（約新台幣3,000元）。

相較下，在這些倉儲式商店檢查視力的費用不到70美元，例如在德州紹斯萊克市（Southlake）的好市多門市檢查視力只要65美元；在密蘇里州哥倫比亞市的山姆俱樂部門市檢查視力只要59美元。

麥葛萊斯表示，倉儲式商店的販售的處方藥通常較便宜，「當你在好市多找到需要的處方藥，使用處方藥物折扣卡可為自己省錢，這項優惠還包括免費宅配藥物到府」。善用自己擁有的商店會員卡，就可輕鬆節省每周開支。

又如，美國退休者協會（AARP）為會員提供了一系列罕為人知的折扣優惠和贈品。線上優惠券網站Offers.com購物專家麥葛萊斯說，「AARP的網站提供了一系列超值精選商品」，許多人認為年屆退休才能申請加入AARP會員，但其實在任何年紀都可申請。

這意味消費者可在任何年齡使用這些優惠。例如，羅傑‧馬（英譯）是財務規畫網站Life Laid Out的合格財務規畫師，他在35歲時申請AARP會員，每年購物省下200到300美元（約新台幣9,000元）。

申辦AARP會員的頭一年最低會費只要12美元，第二年以後都是16美元。使用這張會員卡，能在安維斯（Avis）和Budget Rent A Car享有10%到25%的租車優惠，以及到美國連鎖電影院Regal享有多達20%的電影票券優惠。