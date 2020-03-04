凱迪拉克：首款電動SUV將在4月登場
凱迪拉克（Cadillac）4日證實，4月2日將在洛杉磯發表旗下首款電動運動休旅車（SUV）。
國外科技網站Electrek報導，通用曾在去年初表示，凱迪拉克將成為通用電動車的領導品牌，並將推出該公司全新電動車體系中的第一款車型，這將為可獲利的電動車款奠定基礎。」
通用稍後證實，旗下「新一代電動車平台」名為「BEV3」，而凱迪拉克SUV將成為首款在BEV3平台上推出的車款。
通用過了一年多後，如今才再度宣布，4月2日將在洛杉磯發表旗下首款電動SUV。通用說：「自首款凱迪拉克問世以來，一直是美國設計和豪華的代名詞。過往創新和未來強大願景令凱迪拉克備受鼓舞，凱迪拉克希望為美國豪華車款樹立全新標準。」
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