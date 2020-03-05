聯準會降息救市 專家：頭痛醫腳

新冠肺炎疫情影響全球金融市場，美國聯邦準備理事會（Fed）三日宣布緊急降息兩碼，盼抵禦衝擊，為十二年來首見。但降息行動只讓當日美股道瓊工業指數上漲十五分鐘，隨即一路走跌，收盤大跌七百八十五點。美國總統川普喊話要聯準會繼續降息，但市場專家認為，目前影響市場的是疫情，降息效果有限。

川普三日一早推文讚許聯準會降息作為，並呼籲採更寬鬆政策，三日下午接受媒體訪問時，再度喊話要求聯準會降息，以提高美國企業競爭力。他還表示對聯準會的作為失望，批評聯準會不思領導市場，只是跟隨。

美國聯準會三日緊急降息兩碼（零點五個百分點），美國基準利率區間降為百分之一至百分之一點二五，但美股三大指數收盤都下跌將近百分之三。經濟學家認為，此刻用降息來拉抬受疫情影響的經濟，絕非對症下藥，而是頭痛醫腳。

Global Outlook Group首席經濟學家鮑默爾（Bernard Baumohl）接受MarketWatch訪問時指出，新冠肺炎疫情是「外生的震撼」，本質非關經濟，很難靠聯準會以貨幣政策來救。

他說，此刻降息救經濟，好比某人頭痛，卻在手臂上綁繃帶治療。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）說：「市場最先是反射性反應：『喔，聯準會出手相救了。』但接下來的反應是：『喔喔，或許問題比我們想像還糟。』」

納羅夫認為，聯準會現在降利率恐怕起不了什麼作用，因為美國利率水準已經非常低，現在的癥結是疫情導致全球供應鏈失靈、民眾怕染上新冠肺炎而待在家裡，店家、企業沒生意可做，不得不裁員，這些問題都難以靠降息解決。

他說：「假如消費者擔心經濟衰退將至，他們就會對買車、買房裹足不前，企業投資也將縮手。」

那麼，該怎麼做呢？經濟學家認為，此刻政府應擴大財政刺激，例如提供暫時性的稅務寬減、短期貸款、擴大投資公共建設，並且對因染病而在家隔離的勞工發給補助金。但即使祭出這些措施，助益可能也不是很大。

真正能讓經濟免除疫情威脅的唯一途徑，就是成功圍堵疫情，研發出疫苗或其他有效的療法。

美降息 市場預期歐日英將跟進

【編譯廖玉玲／綜合外電】美國聯準會三日宣布緊急降息以因應新冠肺炎風險後，市場預期歐洲、日本、英國和亞洲各國也將被迫跟進。

七大工業國組織（G7）財長發表將在適當時候採取行動的聯合聲明後不久，聯準會宣布緊急降息五十個基點，市場一度雀躍，但其他經濟體的央行卻集體沉默。這可能反映出各國多年來實施的激進刺激政策，已令貨幣當局幾乎沒有進一步寬鬆的餘地。