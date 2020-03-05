台北法案表決前 2議員籲美台貿易談判

美國聯邦眾議院三日討論「台北法案」（TAIPEI Act），會中眾議員希恒與西瑟里尼發言，呼籲美國政府應支持盟友，協助台灣維繫邦交與爭取台灣國際參與的空間，並推動美台雙方貿易談判。

台北法案預計四日中午排入議程交付表決，若表決通過，將再回到參議院確認同意眾院版通過的條文內容，兩院取得共識後，才送交白宮由總統川普簽署發布。

希恒表示，台北法案有三作用，包括贊同美台自由貿易協定、支持台灣參與國際組織並擁有會員資格，與協助台灣維持在全球的合作夥伴與盟友關係。

西瑟里尼表示，中國大陸政府是惡霸，想孤立台灣，美國應予關切；當中國大陸試圖恐嚇、孤立美國的夥伴，基於對民主的承諾，美國應該站在夥伴的這一邊。透過此法案，確保美國政府可以採取手段，來努力確保台灣參與國家組織，並支持台灣與其他國家維持更牢固的夥伴關係。

西瑟里尼說，對台灣來說，最重要的是促使美國貿易談判代表，加強與台灣的雙邊貿易和經濟關係。

這不僅可以替台灣尋找攸關未來發展的經濟替代方案，也惠及美國，台北法案立意良善，且對台灣和中國大陸政府都釋放重要且強烈訊息。