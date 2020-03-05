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WSJ：財政政策更有效
面對華爾街的期盼、總統川普的大聲疾呼，聯準會（Fed）終於在3日低頭，降息2碼。然而事實證明他們對Fed降息的期望有誤，華爾街日報（WSJ）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）撰文指出，至少有兩個理由顯示，Fed無法讓美國經濟免於新冠肺炎疫情的衝擊。
首先，降息無法讓工廠復工，解決供應鏈受擾問題，也無法讓心存疑慮的旅客放心出遊。第二個，也可能更重要的理由是，各國央行正失去對經濟周期的掌握。
Fed降息之前，幾乎已用盡提振成長的利率彈藥，歐洲央行（ECB）、日銀也是如此；在央行不再無所不能的年代，全球正面臨第一波巨大震盪。
好消息是，讓貨幣政策能力衰退的各種因素，卻讓財政政策更有效力。投資人競相購買政府公債，令殖利率走低之際，美國和其他富裕國家政府可以借到對抗疫情和衰退風險所需的資金，且不需擔心因此推升利率。
高盛首席經濟學家哈祖斯表示，Fed無法化解此次疫情的衝擊，「資產或利率的小變動，不足以化解感染病毒的疑慮」；此外，如果把利率降至接近零，下次危機將沒有利率工具可用。
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