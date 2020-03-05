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美10年債殖利率 跌破1%
從雪梨到首爾，政府公債殖利率陡降到歷史低點，美國10年期公債殖利率更在3日破天荒跌破1%，反映投資人憂新冠肺炎疫情重創經濟，紛紛搶進公債避風頭。
在貨幣政策可望進一步寬鬆預期下，澳洲和南韓短期公債殖利率一口氣滑落近10個基點；殖利率在亞洲相對偏高的印度和印尼公債，也出現兩位數降幅，因為投資吸引力隨與美國公債利差擴大增強。殖利率下跌時，債券價格上漲。
美國10年期公債殖利率3日盤中觸抵0.914%的低點，是史上頭一遭跌破1%，終場以1.005%報收，仍低於2日收盤時的1.085%。華爾街普遍把10年期美債殖利率視為一種市場恐懼指標，殖利率下滑通常顯示投資人對經濟展望有疑慮，因而遁入公債這類安全資產避險 。
引爆公債殖利率新一波跌勢導火線，是美國聯準會（Fed）3日以新冠疫情可能造成全球經濟成長減緩為由，緊急降利率0.5個百分點。央行降息通常會激勵股價上漲，但美股3日卻不漲反跌，反映投資人擔心疫情相關的經濟衝擊比預期嚴重。
Federated Investors資深投資組合經理人艾倫伯格說，美股和美債殖利率同步下跌，「純粹是出自於恐懼」。
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