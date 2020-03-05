墨比爾斯：Fed事倍功半

就G7財金首長周二（3日）表態在新冠肺炎疫情風險下會有所行動，兩小時方過，聯準會（Fed）搶在G7央行之前率先發難，一口氣降息兩碼。這是Fed 2008年金融海嘯以來首度在正式決策會前提前降息，降幅也是十多年來最大，專家認為，應是Fed有意在因應疫情上起帶頭作用。

彭博專欄作家摩斯指出，FOMC一口氣降息0.5個百分點，有意在世界因應疫情上起帶頭作用，「沒有人想被排除在外，大多會藉此做為加速降息的理由。若猶疑不決，按兵不動的後果很嚴重：首當其衝的，就是本國貨幣兌美元會升值，影響出口吸引力。從目前全球供應鏈吃緊情況來看，沒幾個官員會想讓自家經濟體承擔額外的成本。」

熟悉Fed決策的專欄作家鮑姆則在MarketWatch撰文指出，「Fed先發制人的措施應予肯定。儘管疫情對經濟成長的真正影響，要等到統計數據才能評估，但經濟合作發展組織（OECD）在內的國際組織和民間預測機構已開始下修今年經濟成長預測。」

不過有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯接受彭博訪問時卻說，聯準會的降息之舉是「事倍功半」。

墨比爾斯說：「現在的問題跟基準利率關聯並不大，因為全球利率已非常低。問題在於供應鏈持續移出中國。進一步減稅會比降息更有幫助。」