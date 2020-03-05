央行們救市 歐日英將有動作

美國聯準會（Fed）3日宣布緊急降息以因應新冠肺炎的風險後，市場預期歐洲、日本、英國和亞洲各國也將跟進。另外，南韓政府4日為對抗新冠肺炎和降低疫情對經濟的衝擊，提出11.7兆韓元（98.2億美元）特別預算，是該國史上為對抗傳染病編列金額最大的追加預算案。

聯準會宣布緊急降息50個基點，市場一度雀躍，然而其他經濟體的央行卻集體沉默 。某些情況下，這可能反映出多年來的激進刺激政策已令貨幣當局幾乎沒有進一步寬鬆的餘地。

Fed在此次降息前的目標利率區間要比英國央行的基準利率高出1個百分點左右，歐洲和日本央行如今基準利率都低於零。但這些央行可能不會堅持太久，特別是若Fed的舉動造成這些國家的本幣對美元上漲時。投資者預期英國央行和歐洲央行本月可能也會下調利率。澳洲和馬來西亞甚至在3日Fed緊急會議前就已降息。

歐洲央行存款利率已在負0.5%的歷史最低水平，包括總裁拉加德在內的決策者對降息導致的銀行利潤率下降和房價上漲等副作用表示擔憂。貨幣市場預期歐洲央行在下周的政策會議上只會降息10個基點，到今年晚些時候再降息10個基點。

英國央行目前基準利率為0.75%，官員表示，必要情況下可能降低到接近零水平。儘管政策制定者已排除負利率的可能，但他們3日重申，如果採用其他措施，還有相當於約250個基點的政策空間。英國央行總裁卡尼1月表示，央行有足夠空間將2016年8月600億英鎊的資產購買計畫規模「至少增加一倍」，這相當於降低約100個基點的利率。

由於日本央行基準利率為負0.10%，且負利率副作用已顯現，所以日本央行政策空間也頗有限。該行強調的是旨在確保市場穩定的措施，例如購買ETF和使用特殊債券操作。

日本央行可能會提高購買ETF的目標，以表明其正在採取行動，或者央行可能會說將在病毒爆發期間以更快速度購買資產，但不改變總體資產購買目標。在較小的規模上，日本或為受疫情影響的企業制定貸款計畫。

南韓政府為對抗新冠肺炎和降低疫情對經濟的衝擊，提出11.7兆韓元（約台幣2953億元）特別預算，將送交國會，國會預定5日表決。這是南韓史上為了對抗傳染病所編列的最大筆追加預算。