人造肉市場 價格戰火併

在新創公司與食品業巨頭紛紛降價搶食高速成長的素肉市場之際，人造肉業者不甘示弱，同樣祭出削價競爭的手段，除了打擊對手，也希望吸引更多客群。

人造肉業者Impossible Foods 3日宣布，調降產品批發價15%至每磅7.90-8.50美元。雀巢、史密斯菲爾食品公司、嘉吉、Sysco等傳統食品大廠，近來相繼計劃推出人造肉排，且為推廣自家產品，有時定價比Impossible Foods等新創公司還低。Beyond Meat執行長布朗則說，對手正削價競爭，而公司目前沒有全面降價的計畫，但預計在2024年前，將旗下一款人造肉降至與傳統肉類相同的價格水準。

BurgerFi連鎖餐廳已販售Beyond Meat的人造肉排約三年，該公司料理研究主管葛瑞芬說，近來Sysco以每塊人造肉排低約5美分的價格，想取代Beyond Meat，但他不打算撤換供應商。

Impossible Foods與Beyond Meat等新創業者正與食品巨頭周旋，角逐成長速度高於傳統肉類的植物製替代肉品市場。根據尼爾森市調，截至1月25日的一年內，人造肉在美國零售店家的銷售額突破10億美元，比前一年增加14%；相較下，同期間傳統肉類市場規模僅成長0.8%至960億美元。