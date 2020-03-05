臉書幣突圍 擬重新設計
社群龍頭臉書（Facebook）與夥伴正考慮重新設計臉書數位幣「Libra」計畫，使這個支付網路能接受央行發行的不同數位貨幣，期望能說服全球監管機構，並再度提高這項計畫的熱度。
彭博資訊報導，鑒於Libra計畫在問世後四處碰壁，消息人表示，臉書和臉書幣協會（Libra Association）正尋求改善這項計畫，包括考慮重新推出以支付網路形式為主的Libra，特色是能使用多國貨幣。
臉書推出Libra的初衷，是為全球創造一款單一數位貨幣，允許沒有銀行帳戶的全球17億人口不管身在何處，都能以極低的成本匯款，像傳送簡訊一樣容易。
消息人士說，這些不同的貨幣可能包含由各國央行發行，並得到美元、歐元及其他貨幣幣種支持的數位貨幣。臉書幣協會將盡快推出Libra，不過重新設計的形式尚未拍板定案，且計畫可能仍有變數。
消息人士還指出，臉書尚未放棄推出全球單一數位幣的夢想，眼前的這項新計畫將會擴大原先的版本，而非縮手。
不過，如果重新設計後的Libra用在支付網路的程度高於全球單一數位幣，可能使一般美國消費者認為Libra和其他現有支付系統的差異不大，包括支付業者PayPal或許多金融科技新創公司經營的支付系統；這些公司的目標是在全球無縫接軌轉移資金。
自臉書推出Libra以來，包括英國央行和歐洲央行（ECB）在內的幾家央行，均表示會持續探索自行研發數位幣。消息人士認為，臉書重新設計Libra的目的在於，確保這個新的支付網路能跟其他類似的計畫並存，而非互相競爭。
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