印度蓋充電站 加速推廣

印度政府將推動第二階段「加快採用、製造油電混合與電動車計畫」（FAME II），斥資1,000億盧比，補貼公眾運輸系統採用電動車，並實施電動車降稅政策。

印度重工業及公共企業部長賈瓦德卡爾在遞交給國會的書面答詢書上表示，將在4月1日實施第二階段計畫，為期三年，總預算為1,000億盧比。

這份書面答詢指出，第二階段主要聚焦推動公共和共享交通工具電氣化、刺激油電車需求，並實現7,000輛電動公車、50萬輛電動三輪車、55,000輛電動轎車、100萬輛電動機車的目標。

政府將投入280億盧比，以支持油電車等刺激需求方案，並編列5億盧比預算，推動運輸業採用電動公車，目標是5,595輛。政府也支持興建充電基礎設施，以化解車主對續航力的焦慮。賈瓦德卡爾指出，將斥資50億盧比，在24個邦及直轄行政區興建2,636座充電站。

此外，書面答詢書說，印度政府在租稅方面也提出拉抬電動車買氣政策，例如電動車的商品與服務稅（GST）從12%降至5%。

印度總理莫迪提出2023年三輪車全面電動化、2025年機車全面電動化的目標，且到2030年全面禁止燃油車，只銷售電動車。