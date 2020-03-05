通用秀電動車 叫陣特斯拉

在汽車業大舉轉向電動車之際，通用汽車（GM）舉辦「電動車日」活動，試圖說服投資人，這家百年車廠能與電動車大廠特斯拉（Tesla）一較高下。福特（Ford）最快也會在明年推出電動版商用廂型車「Transit」。

通用汽車定4日舉辦「電動車日」活動，將提出全面性純電動車計畫，並向與會者展示十幾款即將推出的新車。通用也可能提及下一代電動車平台、充電基礎設施及商業策略。

通用兩年多前曾經宣布，將發表20款純電動車，並努力實現「零碳排」的目標，但後來的進展並不如預期。此後通用只在中國大陸推出了三款電動車，且在美國銷售的唯一一款純電動車雪佛蘭Bolt，銷量也連續第二年下滑。

通用目前的行動，不足以讓投資人相信，通用在電動車領域的價值，可與特斯拉匹敵。特斯拉的市值達到1,440億美元，遠高於通用的450億美元。

通用的電動車銷量也落後特斯拉。特斯拉去年的全球電動車銷量為36.75萬輛，其中美國市場占22.3萬輛。通用旗下Bolt的美國銷量僅1.64萬台，並於中國售出6萬台寶駿E系列電動車。

另一家美國傳統大車廠福特汽車（Ford），則是計劃斥資115億美元，在未來兩年推動對旗下車款進行電動化改造的計畫，其中包括受大家喜愛的Transit載貨用廂型車，純電動車版本最快在明年於美國亮相。

CNBC報導，在Rivian等新的競爭對手準備搶市之際，福特正努力維持在商用廂型車領域的龍頭寶座。Rivian是位於密西根州的電動車新創公司，福特原本就有投資Rivian，並合作開發豪華車，Rivian去年接到亞馬遜採購10萬輛純電動車的訂單。

福特表示，Transit純電動廂型車將在美國生產，其餘生產細節則未透露。不過，聯合汽車工人工會（United Auto Workers Union）去年表示，這款純電動廂型車將會在密蘇里州的福特工廠生產。福特也拒絕透露這款車的明確上市時間。

福特營運長法雷（Jim Farley）表示，「對我們挹注大筆金額的電動化計畫而言，商用車輛相當重要」，「身為業界龍頭，我們正在加快計畫，創造解決方案來幫助公司能更好的營運，就從我們的純電動Transit和F-150貨卡開始」。