亞馬遜西雅圖員工染疫隔離

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）3日證實，一名在西雅圖工作的員工對新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，目前正在接受隔離檢疫。亞馬遜總部就設在西雅圖。

亞馬遜表示：「我們會支援這名受影響且目前被隔離的員工。」美國財經媒體CNBC報導，亞馬遜發布的內部公告提到，這名員工上周因工作時感到身體不適而回家，之後就一直沒有進辦公室。

亞馬遜在西雅圖設有「城市園區」，其辦公室遍布西雅圖各地區。

根據報導，這份公告寫道，已通知所有已知與這名染病員工有密切接觸的員工，其餘員工染病風險被認為較低。

美國境內死於新冠肺炎者已增至九人，多數死者與位於西雅圖市郊的護理中心有關。美國確診數已突破百例，當中包含出現在美國東西岸和中西部的病例。

另一方面，世界銀行和國際貨幣基金（IMF）同日宣布，基於疫情疑慮，4月春季會議改以虛擬方式進行，IMF還是會發表全球經濟展望報告。Google也說，取消原定5月登場的年度開發者大會Google I／O。