歐PMI升至半年高點
新冠肺炎疫情對經濟的衝擊浮現，IHS Markit歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）由1月時的51.3升至51.6，代表歐洲2月企業活動創六個月來最快增速，但出口需求下滑和供應鏈受擾，使前景愈發黯淡；日本2月服務業活動寫下近六年來最大萎縮步調，疫情可能使本季經濟陷入衰退。
歐洲地區的企業已出現廣泛的交貨延遲、出口訂單下滑和就業成長放緩現象，隨著疫情在歐洲各地擴散，衝擊可能在未來幾周升高，製造業等待已久的復甦恐將延遲，服務業可能也將開始面臨海外需求疲軟。
IHS Markit首席經濟學家威廉森表示：「歐元區經濟2月對新冠肺炎疫情帶來的擾亂展現韌性，但將數據深入分析後可發現，已有跡象顯示問題即將到來。疫情相關的需求減緩，已導致商品和服務出口加速下滑；出貨廣泛延遲則威脅未來的生產。」
另外，自分銀行日本2月服務業PMI從1月時的51.0滑落至46.5，低於50榮枯線，也創下2014年4月以來新低；當時，日本調高稅率，引發經濟震盪。
日本消費者受去年10月上調消費稅影響，企業新訂單萎縮步調創八年半最快之際，最新數據凸顯新冠肺炎疫情的影響正日益擴大。
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