OPEC+救油價 喊擴大減產

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的工作小組3日建議每天再減產100萬桶原油，沙烏地阿拉伯甚至傳出希望減產逾百萬桶，顯示這個以沙國及俄羅斯為首的產油國集團正接近敲定一項擴大減產協議，以支撐受新冠肺炎疫情重創的國際油價。

隨著新冠肺炎疫情衝擊全球經濟並抑制對原油的需求，近來國際油價跌落熊市，促使沙烏地及其他一些OPEC會員國不斷在推動擴大減產，但很難說服俄國等非OPEC會員支持進一步減產。OPEC+的聯合技術委員會（JTC）建議，每天再減少60萬至100萬桶原油。這個產油國集團預定5、6日兩天開會，討論支撐油價的措施。

受減產消息激勵，布蘭特原油期貨4日盤中漲近2%至每桶52.89美元，稍後回至52美元左右，從元月6日的高點回跌22.45%；紐約原油期貨4日盤中也漲約2%至每桶48.16美元，之後回到47.38美元，也是從前波高點挫跌24.17%。

OPEC及俄國等產油國已根據協議從元月1日起每天減產210萬桶，包括沙烏地自願性額外減產在內。但這種減產幅度不足以抵銷新冠肺炎疫情對世界最大石油進口國中國大陸以及世界經濟的衝擊，因為工廠關閉、觀光旅遊人數銳減，以及其他生意慘澹，抑制對石油的需求。

隨著新冠肺炎疫情擴大蔓延至世界各國，各家機構也紛紛大幅調降全球石油需求成長的預測。高盛是第一家預期今年全球石油需求將萎縮的華爾街銀行，估計每天將萎縮15萬桶；費氏全球能源顧問公司（FGE）則預期需求每天將減少22萬桶。

摩根士丹利（大摩）也調降今年全球石油需求成長預測，由先前預估的每天80萬桶減至每天50萬桶。該公司並下修第2季的油價預測，布蘭特原油期貨由每桶57.5美元降至55美元；紐約原油期貨則由52.5美元降為50美元。