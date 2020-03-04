福特115億美元計畫 會有Transit電動廂型車

福特（Ford）最快將在明年推出電動版商用廂型車「Transit」，這是福特規模115億美元、旗下車款電動化計畫的一環。

CNBC報導，福特表示，純電動版廂型車Transit將在美國生產，但未提供更多細節。聯合汽車工人工會（United Auto Workers Union）去年曾透露，Transit將在福特的密蘇里州工廠製造。

Transit等商用車款是福特獲利的重要來源。福特已蟬聯「美國最暢銷商用廂型車品牌」41年。

福特新任營運長法雷（Jim Farley）表示，「對我們挹注大筆金額的電動化計畫而言，商用車款相當重要」，「身為業界龍頭，我們正加快計畫的腳步，提出解決方案，提升業者的經營成效，這一切就從我們的純電動Transit和F-150小貨卡開始吧」。

除了上述兩款車外，福特的115億美元計畫，還涵蓋數款插電式油電車（PHEV），以及純電動休旅車野馬Mach-E。

在Rivian等電動車新創企業等競爭對手大舉搶市之際，福特努力維持在商用廂型車領域的龍頭寶座。福特本身有投資Rivian，這兩家業者並合作開發豪華車。Rivian去年接到亞馬遜採購10萬輛純電動車的訂單。