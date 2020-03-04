美股道瓊開盤大漲727點 拜登「超級星期二」表現亮眼

美股開盤走高，道瓊工業平均指數一度大漲727點，主因美國前副總統拜登意外在民主黨總統黨內「超級星期二」（Super Tuesday）初選中居於領先，以及投資人預期主要經濟體將推出刺激方案應對新冠肺炎疫情衝擊。

BC資本市場股票策略主管卡瓦辛娜說，若拜登周二表現良好，負評最多的產業可能會鬆了一口氣，尤其是醫療保健產業，因為這個產業的股價表現與拜登的選情好壞有非常大的連動關係」。

美國聯準會（Fed）降息後，投資人正在等待其他央行跟進，美元走高，美國10年期公債殖利率則已跌破1%。