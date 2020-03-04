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新興市場教父墨比爾斯：Fed降息兩碼仍不足以拯救股市

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
墨比爾斯表示，Fed降息之舉是「事倍功半」。路透
墨比爾斯表示，Fed降息之舉是「事倍功半」。路透

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）接受彭博訪問時表示，美國聯準會Fed）的降息之舉是「事倍功半」（pushing on a string）。

墨比爾斯說：「現在的問題跟基準利率的關聯並不大，因為全球的利率已經非常低。問題在於供應鏈持續移出中國。進一步減稅會比降息更有幫助。」

墨比爾斯認為，股市跌勢很可能擴大，屆時將有更多企業陷入破產。股市何時復甦，歸根究柢取決於中國大陸「使供應鏈再度運作的能力」。

墨比爾斯建議，投資人持有的實體黃金應占總資產至少10%；新興市場需要減稅，甚至直接退稅，把錢交到消費者手上。

墨比爾斯也說，信評機構穆迪（Moody's）若將南非的債信評等降至垃圾級，將使南非蘭德走貶，因市場尚未完全反映南非信評可能遭調降的影響。這將拖累蘭德貶值，使投資南非股市沒賺頭。

新興市場 聯準會 Fed

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