快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

日經：武漢封城 大陸仍特許本國製晶片和顯示器出貨

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
日經新聞報導，儘管武漢封城，大陸當局仍特許當地晶片和顯示器製造商繼續出貨。 路透
日經新聞報導，儘管武漢封城，大陸當局仍特許當地晶片和顯示器製造商繼續出貨。 路透

日經新聞報導，儘管爆發新冠肺炎，但中國大陸當局持續推動科技發展的企圖心未減；疫情爆發中心武漢的晶片和顯示器製造商，已獲得特殊許可得以繼續營運，甚至可免於隔離規定，以避免生產嚴重受擾。

報導引述知情人士指出，大陸全力扶植，希望可與三星電子、SK海力士、鎧俠（Kioxia）和美光抗衡的快閃記憶體製造商長江存儲科技公司，2月初起已獲得地方和中央政府的特殊許可，可持續出貨及接收生產原料

知情人士透露：「這是北京資助的計畫，絕對會獲得較好的支持。另外，這項計畫攸關中國大陸未來的自主性，絕對不容許嚴重擾亂。」

武漢至少已有5萬人感染新冠肺炎，逾2,000人死亡；自1月23日迄今，武漢均採取封城管制，遏制疫情擴散。

然而，武漢是大陸培植本土高科技產業、降低對外國供應商依賴的關鍵地區，北京顯然亟欲讓當地的運作維持在接近正常水準。

中國大陸國營的長江存儲科技去年底已開始生產大陸第一批64層3D NAND快閃記憶晶片，該技術落後業界領先者約一代至兩代。長江存儲科技的主要客戶包括華為和聯想，消息人士表示，長江存儲可直接出貨至上海後分銷至各地。

日經新聞還指出，中國大陸前兩大面板製造商京東方、華星光電，也都獲得特許，可將武漢廠的產品送出及接收原料。

新冠肺炎 北京

延伸閱讀

泰衛生部新規定 台人入境沒症狀無需自我隔離

滯留湖北港人返港 首批109人

病毒起源何處 大陸專家說法不一

羽球／東奧積分最終站 武漢亞錦賽改馬尼拉接手

相關新聞

Fed緊急降息抗經濟染疫 有如「手臂綁繃帶治頭痛」

美國聯準會（Fed）3日緊急降息2碼，美股三大指數不漲反跌將近3%，包括道瓊工業指數重挫逾785點。經濟學家形容，此刻用...

疫情衝擊搭機旅客驟減 日本2大航空減班國內線

受到新冠肺炎疫情延燒影響，日本航空與全日空已決定從6日到12日減班部分國內線因應，這兩家日本航空公司首度因為新冠肺炎決定...

聯準會降息2碼美股仍暴跌！ 疫情的影響會比金融海嘯嚴重?

2月最後一周，美股經歷史上最瘋狂的一次震盪，3月3日，聯準會無預警宣布降息2碼；另一端的歐洲，義大利的疫情快速惡化，德國將成歐陸經濟重災區；在亞洲，全球第2大經濟體中國的復工進展依舊遲緩，市場日益憂慮韓國恐成「第2個武漢」。

美急降基準利率 無力挽救股市照跌

新冠肺炎疫情造成經濟風險提升，美國聯邦準備理事會（Fed）今天在世界衛生組織（WHO）表示全球進入「未知境界」後，宣布緊...

拜登初選利多助美股指期止跌回升 大漲1%

標普500的3月期指在東京市場近中午拉大漲幅，大漲1%，先前一度下跌0.7%。行情止跌回升是民主黨總統初選候選人拜登在「...

7年來最大規模！南韓也要發消費券 提11.7兆韓元追加預算撐經濟　

南韓政府4日提出追加預算近12兆韓元，包括將向500萬低收入勞工和年長者提供消費券，並為民眾提供節能家電購買優惠，希望刺...

蘋果防疫！限制員工前往南韓、義大利

因應新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區外速擴散，蘋果宣布限制員工前往義大利和南韓旅行。蘋果給員工的備忘錄指出，公司對員工前往...

經濟解析／降息2碼美股還暴跌 市場究竟在想什麼？

靠消息買進，憑事實賣出，這是投資人的心態，帶來美股周一猛漲周二卻大跌的結果，如今他們做了最壞打算：如果經濟衰退，股市會如...

世界銀行、IMF因疫情取消春季會議 改開虛擬會議

世界銀行和國際貨幣基金（IMF）3日聯合宣布，基於新冠肺炎疫情疑慮，4月春季會議改以虛擬方式進行，而不是像以往在美國華府...

香港金管局跟隨聯準會降息兩碼至1.50%

香港金管局跟隨聯準會（Fed）的腳步，今天將基準利率下調50個基點，由2.00%降至1.50%。

道瓊大跌785點 Fed意外降息2碼反加劇疫情衝擊經濟疑慮

美國股市大跌，美國公債攀升，聯準會（Fed）緊急宣布降息0.5個百分點，反令投資人感到意外，加劇對新冠肺炎疫情衝擊經濟的...

Fed降息無效 道瓊跌近800點 吐回前日大半漲幅

聯準會(Fed)雖緊急宣布降息，卻未能緩解因新型冠狀病毒爆發而導致經濟成長放緩的擔憂，股市回吐前一個交易日大部分漲幅。

熱門新聞

Fed緊急宣布降息2碼 因應新冠疫情對經濟衝擊

他將價值18億比特幣密碼藏在鋁盒中 竟被房東當垃圾全丟了

經濟快評／Fed緊急降息 美股為何不衝？

Fed緊急降息2碼後...美股盤中暴跌600點

一夜變地主！1200坪土地只要4萬元 揭開日本村莊隱藏目的

金融大震撼！Fed緊急降息2碼 道瓊收跌785點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。