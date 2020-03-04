日經：武漢封城 大陸仍特許本國製晶片和顯示器出貨
日經新聞報導，儘管爆發新冠肺炎，但中國大陸當局持續推動科技發展的企圖心未減；疫情爆發中心武漢的晶片和顯示器製造商，已獲得特殊許可得以繼續營運，甚至可免於隔離規定，以避免生產嚴重受擾。
報導引述知情人士指出，大陸全力扶植，希望可與三星電子、SK海力士、鎧俠（Kioxia）和美光抗衡的快閃記憶體製造商長江存儲科技公司，2月初起已獲得地方和中央政府的特殊許可，可持續出貨及接收生產原料
知情人士透露：「這是北京資助的計畫，絕對會獲得較好的支持。另外，這項計畫攸關中國大陸未來的自主性，絕對不容許嚴重擾亂。」
武漢至少已有5萬人感染新冠肺炎，逾2,000人死亡；自1月23日迄今，武漢均採取封城管制，遏制疫情擴散。
然而，武漢是大陸培植本土高科技產業、降低對外國供應商依賴的關鍵地區，北京顯然亟欲讓當地的運作維持在接近正常水準。
中國大陸國營的長江存儲科技去年底已開始生產大陸第一批64層3D NAND快閃記憶晶片，該技術落後業界領先者約一代至兩代。長江存儲科技的主要客戶包括華為和聯想，消息人士表示，長江存儲可直接出貨至上海後分銷至各地。
日經新聞還指出，中國大陸前兩大面板製造商京東方、華星光電，也都獲得特許，可將武漢廠的產品送出及接收原料。
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