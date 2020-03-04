新冠疫情造成美國經濟衰退？觀察理髮店可知端倪

美國聯準會（Fed）3日緊急降息0.5個百分點，防止新冠肺炎疫情蔓延打擊經濟。批評者指出，此舉更令人起疑，再度引燃經濟衰退可能山雨欲來的疑慮。

紐約時報報導，欲知新冠肺炎是否會把美國經濟推入衰退，請密切關注理髮店。

這波疫情已擾亂全球供應鏈，並且在全球股市興風作浪。但目前為止，除了疫情發源地中國大陸的經濟活動大半停擺外，尚未傳出重大經濟災情，至少美國尚未出現經濟明顯受創跡象。多數雇主並未裁員，消費者支出不輟，商店和餐廳仍開門營業。Fed緊急降息正是為了維護現狀。

然而，經濟學家說，疫情若演變成全球大流行，美國顯然有經濟衰退之虞。但要走上那一步，疫情對經濟的衝擊將不只局限於首當其衝的產業，例如製造業、旅遊業等，還必須擴及其他並非直接受疫情影響的行業。

喬治華盛頓大學經濟學家Tara Sinclair表示，美國經濟真正大難臨頭的徵兆，是連新冠病毒未直接影響到的產業也開始回報生意慘澹。

他說：「觀察重點要擺在重大的總體經濟數字，而不是分分秒秒緊盯感染病毒的確診病例和供應鏈相關數據。如果民眾不再上理髮店剪頭髮，那就是個凶兆。」

經濟衰退不只是國內生產毛額（GDP）受一丁點兒打擊而已。經濟學家指出，衰退涉及一個惡性循環：企業裁員導致民眾收入減少，促使消費者縮減開支，這又導致更多裁員。（當然這惡性循環不會永無止境持續下去，尤其央行和政府可藉貨幣和財政寬鬆措施強力介入、刺激成長。）

前Fed官員、現擔任智庫Center for Equitable Growth主管的Claudia Sahm指出，消費者支出扛起美國70%的經濟，也因此「必須見到消費者方面受打擊，才會拖垮美國整個經濟」。

目前看來，新冠疫情對美國經濟的威脅，有如颳來一陣颶風，或一場地震突如其來，而不是一波金融危機來襲。若是如此，一旦洪水退潮或天搖地動靜止，經濟也將迅速反彈。與金融危機不同處在於，天災過後經濟活動會隨民眾重建家園而暫時回升；金融危機則不只導致短期消費和企業投資降低，後遺症還會延續到數月甚至多年以後。

但若新冠疫情持續擴散，導致民眾唯恐染病的迴避行為加劇，的確可能導致經濟衰退。民眾停止上餐館、聽音樂會或看電影；生意慘澹促使航空公司取消國內班次；球團取消比賽；飯店、博物館和主題樂園關閉。那麼，企業開始裁員，剛失業者進一步縮減開支，其他人擔心工作不保也跟著節衣縮食，凡此種種，對需求的傷害將影響林林總總的產品，企業不得不更用力裁員，各行各業的公司於是面臨破產危機。

一旦新冠疫情的影響蔓延到就業市場，漣漪效應就會更深入經濟各層面。若演變到這種地步，即使疫情最後控制住了，美國經濟恐怕也欲振乏力。