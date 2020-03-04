Fed緊急降息抗經濟染疫 有如「手臂綁繃帶治頭痛」
美國聯準會（Fed）3日緊急降息2碼，美股三大指數不漲反跌將近3%，包括道瓊工業指數重挫逾785點。經濟學家形容，此刻用降利率來因應經濟受新冠肺炎疫情蔓延的衝擊，有如「手臂上綁繃帶來治頭痛」。
Global Outlook Group首席經濟學家Bernard Baumohl接受MarketWatch訪 問時指出，新冠肺炎疫情是「外生的震撼」，Fed很難反應，因為本質非關經濟。
他比喻說，此刻降利率救經濟，好比某人為治療頭痛，而在手臂上綁繃帶，顯然沒有用。
Naroff Economic Advisors經濟學家Joel Naroff說：「市場最先是反射性反應：『喔，Fed出手相救了。』但接下來的反應是：『喔喔，或許問題比我們想像還糟。』」
Naroff懷疑，Fed現在降利率恐怕起不了什麼作用，不僅因為美國的利率水準已經非常的低，更因為疫情導致全球供應鏈運作失靈、民眾怕染上新冠肺炎而待在家裡，店家、企業沒生意可做不得不裁員，這些問題都是降息難以解決的。
他說：「假如消費者擔心經濟衰退將至，他們就會對買車、買房裹足不前，企業投資也將縮手。」
那麼，該怎麼做呢？
經濟學家認為，此刻政府應擴大財政刺激，例如提供暫時性的稅務寬減、短期貸款、擴大投資公共建設，並且對因染病而在隔離的勞工發給補助金。但即使祭出這些措施，助益可能也不是很大。
真正能讓經濟免除疫情威脅的唯一途徑，就是成功圍堵疫情，研發出疫苗或其他有效的療法。
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