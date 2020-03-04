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Fed降息猛市場更焦慮 美10年公債殖利率破天荒跌破1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國10年期公債殖利率3日跌破1%，為前所未見。（圖／美聯社）
美國10年期公債殖利率3日跌破1%，為前所未見。（圖／美聯社）

美國10年期公債3日價格大漲，殖利率跌破1%為有史來首見，反映美國聯準會（Fed）緊急降息2碼，無法平息投資人對新冠疫情將重創全球經濟的疑慮。

美國10年期公債殖利率在3日之前從未跌破1%，但3日在跌破這一歷史水準後，不到30分鐘內殖利率就逼近0.9%，相當於2019年底時的一半水準，收盤又回升至1%左右。這就是全球基準債券市場的新常態，反映焦慮程度為2008年金融危機時期僅見。

Federated Investors公司投資組合經理艾倫伯格（Donald Ellenberger）表示：「市場覺得Fed有點像是射出了火箭砲，而且可能還知道些隱情，即這次大流行病可能在美國變得更嚴重。這是單純被恐懼主導的市場。」

巴隆周刊更指出，美國10年期公債殖利率前所未見跌破1%，迫使人們開始考慮一件從來沒想過的事，即殖利率可能逼近零，這讓市場極度不安。

Fed是在七國集團（G7）財長會議的兩小時後決定降息2碼。瑞銀全球財富管理公司美洲區副投資長馬賽利（Solita Marcelli）表示：「市場期望更多聯手與果決的回應，而非只有Fed單獨出手。人們忽略Fed正採取先制措施，而是更聚焦Fed預期疫情衝擊經濟的程度比多數人目前的預期更糟糕。」

華爾街經濟學家預測Fed接下來還會再降息，高盛集團預估6月底前還會再降2碼，摩根大通首席美國經濟學家斐洛利（Michael Feroli）則預期Fed可能在3月17、18日的決策例會上再降息1碼。

Fed 疫情

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