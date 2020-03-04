Fed降息帶動美元空頭歡呼 亞幣今日盤中升勢猛

隨著美國聯準會（Fed）3日緊急降息2碼後，美元空頭人士開始主導市場走勢。

美元指數4日早盤上揚0.06%至97.208，台股今天盤初在平盤附近拉鋸，台幣則是大幅揚升，一度觸及29.865的1月中旬以來高點。多數亞幣今日走強，印尼盾兌美元匯率勁升0.87%，韓元與馬元升值至兩周高點，盤中分別分別升值0.68%與0.48%。泰銖盤中升值0.45%，邁向今年來最大升勢。

聯準會3日降息消息出爐後，美元指數一度下滑0.39%至96.97，彭博編纂的美元指數3日也一度下滑0.6%至一個月低點。聯準會降息會削弱美元計價資產所提供的收益優勢，進而降低美元的吸引力。

對波士頓Acadian資產管理公司全球總體投資組合經理希爾（Clifton

Hill）而言，這次降息行動讓他更看空美元。他看好日圓和歐元。該公司管理1,010億美元資產。

希爾表示：降息「只是遲早的問題」。他說，在過去幾周中，「固定收益市場正顯示央行可能降息。這讓我們對美元的看法從看升轉為看貶」。

在2020年初時，許多分析師曾預測，海外經濟體將走強，並會吸引資金從美國流出。然而隨著新冠疫情擴散，觀點風向開始轉變。投資人紛紛湧向美元避險，使得美元上個月升至四個半月以來高點。

美元空頭力量在上周開始扳回勢力，原因是交易人士開始消化更多的聯準會降息預期，而且美國公債殖利率跌至紀錄低點，更有策略師預測，美國10年期公債殖利率可能首次跌破零。接著，聯準會3日降息，主席鮑爾表示央行為因應經濟面臨新危機採取行動。

希爾表示：「其他已開發市場的央行能降息空間不多。市場顯示出聯準會必須予以回應，並且壓低美元匯率。」