蘋果防疫！限制員工前往南韓、義大利

因應新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區外速擴散，蘋果宣布限制員工前往義大利和南韓旅行。蘋果給員工的備忘錄指出，公司對員工前往中國大陸、南韓和義大利施加旅行限制。如有要公必須前往這些國家，需要事先經副總裁層級主管同意。

蘋果周一（3日）對員工發出的這項備忘錄也條列了公司因應疫情的處理原則，同時鼓勵虛擬會議。告訴員工透過電話和視訊來繼續開會辦公。同時也注重環境清潔，包括各門市、辦公室和員工交通車；各門市據點門口也提供手部消毒液。