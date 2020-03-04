經濟解析／降息2碼美股還暴跌 市場究竟在想什麼？

靠消息買進，憑事實賣出，這是投資人的心態，帶來美股周一猛漲周二卻大跌的結果，如今他們做了最壞打算：如果經濟衰退，股市會如何表現？

聯準會（Fed）意外提前宣布降息50個基點，以提防新冠病毒疫情對經濟的影響並確保市場安全。市場也為Fed 3月17日至18日會議再次降息做了準備，同時還提高對年底前會再降息50個基點的預期心理。

彭博行業研究分析師 Gina Martin Adams接受彭博電視訪問時說：「股市往往容易反映最壞情況。」Fed緊急出手降息救經濟，「市場推估的是衰退的局面。」

標普500指數成份股企業按分析師預測的獲利成長率為9%，如今多數投資人認為不會實現。Bespoke 投資集團擬出一種情境：新冠肺炎疫情導致每股獲利短期減少20%，如此一來，標普500指數應從2月中所創的歷史新高回落逾40%。

Bespoke策略師 George Pearkes說：「這看來是合理的悲觀情況。果真如此，目前大約只跌了1/3。」

花旗集團分析師以供應鏈的問題、需求疲弱、大宗商品價格下跌為由，將500大企業2020年全年每股獲利由174.25美元降為164.25美元。花旗首席證券策略師 Tobias Levkovich指出：「最大的未知數是，新冠肺炎是否會引發全球性衰退。這表示獲利會下滑近25%，以過去經濟走下坡股市一般會跟著獲利走來看，股市也同樣也會下跌。」

紐約聯邦準備銀行預測美國未來一年陷於經濟衰退的機率為20%，是2008年以來最高水準。

PineBridge投資全球證券主管 Anik Sen說：「經濟衰退的疑慮重回市場。投資人會擔心嗎？短時間會，這就是為什麼央行已準備提供流動性和更多刺激措施。 」

Hutington 私人銀行投資總監 John Augustine說：「Fed提前在開會前降息讓市場擔心，難道Fed知道什麼我們有所不知的？」「股市仍將震盪，直到疫情觸頂。Fed如此作為使市場邁入未知領域，金融市場接下來可能持續震盪。」