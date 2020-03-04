香港金管局跟隨聯準會降息兩碼至1.50%

香港金管局跟隨聯準會（Fed）的腳步，今天將基準利率下調50個基點，由2.00%降至1.50%。

金管局「根據預設公式」同步降息，配合Fed降息幅度。Fed周二緊急宣布降息50個基點，至1.00%-1.25%，因應新冠肺炎疫情的經濟影響，這是Fed自2008年以來的最大幅度降息。

香港對美元實施聯繫匯率，綁定美元，因此必須與美國保持同步的利率政策。在此前Fed的多次利率調整行動中，香港金管局都緊隨其後。