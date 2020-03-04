聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港金管局跟隨聯準會降息兩碼至1.50%
香港金管局跟隨聯準會（Fed）的腳步，今天將基準利率下調50個基點，由2.00%降至1.50%。
金管局「根據預設公式」同步降息，配合Fed降息幅度。Fed周二緊急宣布降息50個基點，至1.00%-1.25%，因應新冠肺炎疫情的經濟影響，這是Fed自2008年以來的最大幅度降息。
香港對美元實施聯繫匯率，綁定美元，因此必須與美國保持同步的利率政策。在此前Fed的多次利率調整行動中，香港金管局都緊隨其後。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言