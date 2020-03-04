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黃金因Fed緊急降息兩日勁漲5% OPEC+減產前景推高油價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

聯儲會周二宣布緊急降息50個基點，是2008年以來首次在例行會議之外宣布降息。受此影響，黃金價格創下8年多來最大兩日漲幅。不過，由於投資人擔心這不足以抵消冠狀病毒疫情對經濟的影響，銅價下跌。

油價連漲二日，因OPEC+本周即將開會之際，聯合技術委員會建議大幅減產。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價維持漲勢

Commodity Research Group高級合夥人Andrew Lebow說：「今天的漲勢與OPEC有關，」「看來他們將大幅減產，可能使石油市場更接近平衡。」

OPEC和盟國將在周四和周五開會，討論新冠病毒蔓延情況下支撐油價的措施。隨著疫情蔓延，全球石油需求預計將受到沉重打擊，摩根士丹利將2020年需求增幅預測下調至每日50萬桶/日，而高盛預計全球石油需求萎縮15萬桶。

紐約商業交易所4月WTI上漲0.9%或43美分，結算價每桶47.18美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所5月布倫特下跌4美分，至51.86美元。

●金價上漲

利率下降對無息資產黃金是一個福音，金價已經完全收復了上周五5%的失地。

「黃金交易員今天很高興，因為這就是他們一直在等待的東西，」Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam說：「我認為閘門是敞開的，加拿大央行等其他央行也可能會走同樣的道路。」

紐約時間下午1:30，紐約商品交易所4月黃金期貨價格上漲3.1%，為6月以來最大單日漲幅，收於每英兩1,644.40美元。金價本周已上漲5%，創2011年8月以來最大兩日漲幅。紐約商品交易所白銀期貨創一個多月最大漲幅。

●銅價下跌

紐約時間中午12:51，倫敦金屬交易所3個月交割期銅下跌0.6%，收於每噸5,666.5美元。Fed宣布降息50個基點時，銅價曾受到短暫提振，不過其隨後與股票等風險資產一起又回落。

紐約5月交割Comex期銅下跌0.8%至每磅2.573美元。

紐約 金價 油價

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