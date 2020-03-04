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日圓勁揚 美元因Fed意外提前降息下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓下跌1%至107.28。路透
美元兌日圓下跌1%至107.28。路透

聯準會（Fed）緊急降息50個基點之後，日圓周二兌主要貨幣普遍走強，美元指數下跌，如今美元空頭開始主導市場走勢。

Fed降息會削弱美元計價資產的殖利率優勢，進而降低美元的吸引力。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至97.201。美元兌日圓下跌1%至107.28。隨美國10年期公債殖利率跌至紀錄低點、股市下跌，日圓升至盤中高點。

歐元兌美元上漲0.4%至1.1181；聯儲會降息後升至兩個月高點1.1212。

降息後，Fed主席鮑爾告訴記者，降息是由於經濟前景重大變化，可能還有更多正式協調行動。

加拿大帝國商業銀行的Bipan Rai指出，Fed的行動是在支持去年大部分時間支撐經濟的消費模式，防止金融狀況收緊。G-7許諾抗擊疫情風險 但未宣布具體行動。

澳幣兌美元升0.9%至0.6595，較早前上漲1.7%；紐西蘭元兌美元上漲0.5%至0.6294；加拿大的策略師說，紐西蘭元落後於澳元是因為高頻帳戶有澳幣兌紐西蘭元需求。

波士頓Acadian Asset Management的全球宏觀投資組合經理Clifton Hill認為，Fed此次降息加強了他對美元的負面看法。他看多日圓和歐元。

Hill說，降息「只是時間的問題」。他說，在過去幾周中，「固定收益市場正在暗示央行可能降息。這使我們從對美元的積極看法轉變為負面看法。」

過去一周美元空頭主導市場走勢，原因是交易員開始消化更多的Fed降息預期，美國公債殖利率跌至紀錄低位，策略師稱10年期美債殖利率甚至可能首次跌破零。

Fed 紐西蘭

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