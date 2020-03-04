台積電ADR隨費半下跌 Fed意外降息把美股嚇傻

在市場期待各國央行聯手進一步放鬆貨幣政策，以因應新冠肺炎疫情衝擊經濟的威脅之際，路透熱點透視專欄作家茱卡（Lisa Jucca）指出，投資人與其指望央行撒錢救市，倒不如敦促政府針對需要紓困的對象，擴大財政刺激，對抗新冠疫情的經濟戰役是成功或失敗，將取決於振興經濟措施是否務實，並且對症下藥。

2020-03-04 00:34