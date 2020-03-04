台積電ADR隨費半下跌 Fed意外降息把美股嚇傻
台積電ADR跌1.96%，收在54.88美元，較台北交易股價溢價3.8%。費城半導體指數跌3.4%。
美國股市大跌，美國公債攀升，聯準會（Fed）緊急宣布降息0.5個百分點，反令投資人感到意外，加劇對新冠肺炎疫情衝擊經濟的疑慮。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌785.91點，跌幅2.9%，報25,917.41點。標普500指數大跌2.8%，報3,003.37點。那斯達克綜合指數下跌3%，報8,684.09點。
台灣加權股價指數昨天大漲157.26點收12,327.72點。台積電漲2.1%，收317.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 70.68 +0.21 72.50 -2.51
中華電 CHT 108.89 -0.08 108.00 0.82
台積電 TSM 329.42 -1.96 317.50 3.76
聯電 UMC 15.31 +0.79 15.50 -1.25
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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