道瓊大跌785點 Fed意外降息2碼反加劇疫情衝擊經濟疑慮

美國股市大跌，美國公債攀升，聯準會（Fed）緊急宣布降息0.5個百分點，反令投資人感到意外，加劇對新冠肺炎疫情衝擊經濟的疑慮。

Fed主席鮑爾在記者會上說，美國經濟依然強勁，但疫情爆發將在一段時間「壓制」景氣。美國2年期公債殖利率跌至0.7%，10年期殖利率歷來首見跌破1%，銀行股領跌。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌785.91點，跌幅2.9%，報25,917.41點。標普500指數大跌2.8%，報3,003.37點。那斯達克綜合指數下跌3%，報8,684.09點。

這次降息宣布時機較原定的政策會議提前兩周，但市場已完全消化了Fed將在會議上降息50個基點的預期。

Fed此舉引發了一場瘋狂的交易。美股起初大幅上漲，推動道瓊一度上漲超過350點。但不到15分鐘，最初的漲勢就被劇烈的波動取代，鮑爾在記者會上承認Fed行動的局限性後，道瓊指數和美國公債收益率大幅下挫。

法國興業銀行美國利率策略業務主管Subadra Rajappa說：「降息50個基點會改變形勢嗎？這是一個很難回答的問題，」「在出現供需衝擊的情況下，Fed降息往往效果不佳。」

MUFG Union Bank首席金融經濟學家Chris Rupke說：「兩次例行會議之間以大於正常水平的幅度降息，看起來Fed官員像上周的投資者那樣正在陷入恐慌，」「他們不需要如此激進，在我們看來，鮑爾領導下的Fed 對金融市場而非整個經濟做了誤判。我們還沒有陷入衰退，而今天的降息也無阻於衰退的到來。」

與旅游和消費者支出相關的股票大跌，反映投資人對經濟的疑慮日益加深。美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International, MGM)大跌7%；Norwegian Cruise Line Holdings跌5.5%；美國聯合大陸控股有限公司(United Airlines Holdings, UAL)跌4.8%。

Kenny's Commentary LLC and Strategic Board Solutions LLC創始人Peter Kenny說，降息凸顯了全球經濟面臨的問題的嚴重程度，「正常情況下，市場會歡迎降息，他們也希望如此。現在降息了，問題是，下一步是什麼？」

標普金融類股指數重挫3.7%，反映銀行在低利率環境下難以獲利。

「市場確實擔心情況會變得更糟，沒有必要坐等這些疑慮成真。」BiancoResearch總裁Jim Bianco談到Fed降息時表示，「如果擔憂未變成實現，你總是可以回調利率。」

標普11大類股全面下跌，其中資訊科技指數跌3.8%。蘋果和微軟各跌3.2%和4.8%。

醫療設備製造商Thermo Fisher Scientific 以116億美元收購德國基因檢測公司，前者股價上漲1.8%。

防護口罩生產商Alpha Pro Tech暴漲近20%。