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Fed降息無效 道瓊跌近800點 吐回前日大半漲幅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美國聯準會雖緊急宣布降息，卻未能緩解因新型冠狀病毒爆發而導致經濟成長放緩的擔憂，美股回吐前一交易日大部分漲幅。 美聯社
美國聯準會雖緊急宣布降息，卻未能緩解因新型冠狀病毒爆發而導致經濟成長放緩的擔憂，美股回吐前一交易日大部分漲幅。 美聯社

聯準會(Fed)雖緊急宣布降息，卻未能緩解因新型冠狀病毒爆發而導致經濟成長放緩的擔憂，股市回吐前一個交易日大部分漲幅。

決定將利率調降半個百分點的決定，是Fed在原定會議召開2周之前進行。Fed認為有必要迅速採取行動以應對這種病毒全球性蔓延的影響。這是金融危機以來首次在正式會議之外採取的緊急行動。

道瓊工業平均指數下跌785.91點或2.94%收2萬5917.41點，盤中一度上漲逾300點。在Fed宣布降息後，道指暴起暴落。史坦普500指數下跌86.86點或2.81%收3003.31點。那斯達克綜合指數下跌268.07點或2.99%收8684.09點。

相對地，投資人則大量買進美國國債，將指標10年期國債殖利率這史上首度推低至1%以下。黃金價格上漲2.9%，收於每盎司1644.40元。

《CNBC》名嘴克萊默(Jim Cramer)在Fed突然降息後指出：「Fed承認經濟即將趨弱真是太好了，但這讓我感到，趨弱的程度肯定比我想像的要多得多。」

交易員已定價本月Fed政策會議將降息50個基點。Fed主席鮑爾指出，除了降息外，Fed不準備使用任何其他工具來刺激經濟。這可能讓華爾街的部分人士感到失望，他們原本預期Fed提供更多工具。

由於指標10年期美國國債殖利率創下歷史新低，銀行股普遍下跌。美國商銀下跌5.53%，而摩根大通和花旗集團分別下跌3.7%和3.77%。10年期殖利利率最低達0.906%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「市場仍在努力尋找止跌點。」「上周驚慌失措的崩盤並不會很快被人們遺忘，而且至少要花幾周的時間才能使股市站穩。」

川普總統向來對鮑爾和Fed施壓要求降息。在Fed宣布緊急降息後，川普總統推文說，Fed「必須進一步放寬政策，最重要的是，必須與其他國家和競爭者保持一致。」

七國集團(G-7)發表聲明表示，將採使政策工具來遏制經濟放緩。但是該聲明沒有任何具體行動。

隨著新型冠狀病毒在全球蔓延，投資人對潛在的經濟放緩感到擔憂。全球確診病例已超過8萬9000例，與該病毒相關的死亡人數達3000多例。

Canaccord Genuity首席美國股票策略師德懷爾(Tony Dwyer)在報告中表示：「經濟形勢越糟，採取大規模貨幣和財政協調刺激措施來彌補這個弱點的可能性就越大。」「但由於全球病例仍在增加，因此無法判斷新冠病毒對全球經濟和EPS的影響。」

美股2日大漲雖終止持續一個多星期的跌勢，但部分投資人感到懷疑，認為該反彈行情缺乏中央銀行的重大回應。即使如今實現了，投資人也對市場過去6天的動盪交易會就此結束感到懷疑。

Bryn Mawr Trust投資長米爾斯(Jeff Mills)表示，他不建議客戶此刻進場，2日的反彈只是「技術性反彈」。

米爾斯說：「我認為疫情結果範圍太廣，只看一個交易日不能解決所有的問題，所以我們告訴客戶暫時退場觀望。」

Fed 新型冠狀病毒 聯準會 鮑爾

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