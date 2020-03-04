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亞馬遜、沃爾瑪送貨司機 抱怨未獲因應疫情指示

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)旗下不少送貨司機抱怨，每天因為工作關係必須前往各個不同地點，還要經手許多進口商品，目前新型冠狀病毒疫情在美蔓延，公司卻沒有對司機應該如何因應給予任何指示。

「商業內幕」(Business Insider)報導，亞馬遜已經要求79萬8000名員工暫時停止國內外的非必要出差，沃爾瑪則日前也對全美150萬員工發出備忘錄指出，受到新冠病毒疫情影響，員工對於是否出差應該與主管討論。

報導指出，但亞馬遜、沃爾瑪對於旗下人數可觀的送貨司機，迄今卻沒有宣布有關新冠病毒疫情的因應措施。一名沃爾瑪發言人則證實，到目前為止並沒有針對新冠病毒疫情對9000名送貨司機發出任何通知，至於亞馬遜則沒有回覆採訪詢問。

亞馬遜及沃爾瑪內部都有組織龐大的送貨系統，除了有隸屬於各自旗下的送貨司機，還有特約包商的送貨司機。

一名沃爾瑪送貨司機對「商業內幕」指出：「完全沒有任何人通知我們，我們什麼消息都不曾接到。」這名司機表示，對於新冠病毒疫情並不擔心，「我要求自己勤洗手，不要跟別人握手，也會使用手部酒精消毒液。」

報導指出，一名亞馬遜送貨司機表示，在亞馬遜出貨中心看到許多處理包裹的員工並沒有洗手。他說，許多員工都是年輕人，雖然大家都知道避免病毒傳染必須常洗手、不要用手觸摸眼睛，「但實際上是做不到的。」

沃爾瑪 疫情 酒精 新型冠狀病毒

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