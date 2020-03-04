Fed緊急降息2碼後...美股盤中暴跌600點

在美國聯準會（Fed）宣布緊急降息2碼，基準利率目標區間降至1%-1.25%後，美股跌勢擴大，盤中暴跌600點，原因是憂心Fed降息2碼，可能也不足以抵禦新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

美股三大指數盤中跌勢加劇，道瓊工業指數跌616點（跌幅2.3%），報26,287.79點，標普500指數跌1.5%至3,042.61點，那斯達克綜合指數跌2.2%至8,758點。

美國2年期公債殖利率大跌至0.74%，10年期公債殖利率也跌至0.0997%，為歷來首度跌破1%大關。

這是Fed自2008年金融海嘯以來首度緊急降息，凸顯這個機構認為當前情勢的嚴峻程度。Spartan資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo指出，市場現在負面看待Fed降息之舉，是因為Fed之前向市場傳遞錯誤訊息，，「Fed突然憂慮起經濟，因此當前市場劇烈震盪」。

MUFG Union銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey則說，Fed召開緊急會議、降息幅度比往常還大，看起來就像Fed跟上周的投資人一樣恐慌，Fed不需要這麼積極，在主席鮑爾領導下的Fed，依然持續在回應市場、而非更廣泛的經濟，這是不對的，「我們現在還沒陷入衰退，但今天的降息之舉也不會阻止衰退來臨」。

Kenny's Commentary公司創辦人Peter Kenny指出，Fed降息凸顯了全球經濟所面臨問題的嚴重程度，「一般來說，市場會歡迎企求已久的降息，現在到手了，問題是接下來呢」。