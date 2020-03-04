Fed緊急降息後...主席鮑爾在記者會上說了什麼？

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
Fed主席鮑爾。 歐新社
Fed主席鮑爾。 歐新社

美國聯準會（Fed）緊急降息2碼，基準利率目標區間降至1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情帶給經濟的衝擊。主席鮑爾並召開記者會說明降息決策，以下為鮑爾的談話重點：

●記者會三大要點：

－在經濟前景面臨新風險之際，和同仁採取這項行動來幫助美國經濟。

－疫情爆發和防疫措施將會有「一段時間」對（經濟）活動構成壓力。

－經濟基本面「仍強勁」，但新冠肺炎疫情的擴散「已帶來新挑戰與風險」。

●對經濟的看法：

他鮑爾說，美國經濟持續表現良好，但監管機關將與銀行合作，以確保銀行能與借款人合作。

他說，風險與展望已顯著改變，最終解決方案將來自其他方面，尤其是衛生官員。疫情擴散需要由衛生單位領導的多面向的因應措施，以及可能的財政行動；貨幣政策會是支持總體經濟活動的有效工具，Fed認為，降息行動將提供經濟有意義的助力。

鮑爾說，疫情的影響處於非常初期階段，但官員正聽到一些疑慮，例如旅行業者或飯店業者。

●談降息決策：

Fed認為，現在該是採取行動以支持美國經濟的時候，在做成那項決策後，便決定著手去做。

過去幾周以來，已看到新冠肺炎疫情更廣泛擴散，包括在美國境內。對Fed來說，重要的是對經濟構成的風險，因而選擇採取行動。

不過，對於疫情的衝擊程度，鮑爾表示，我不認為有人知道會持續多久。

●談G7協調行動：

在被問到這是否為各國央行協調行動的一環時，鮑爾說，正持續與世界各國的央行「積極討論」，但這個行動代表Fed認為這是正確的政策。

鮑爾說，財政政策並非Fed的職責，Fed有全盤的貨幣政策，G7財金首長的電話會議聲明也說，決策官員將動用所有可用的工具。

他表示，G7共同聲明是要團結為一體，Fed將利用所有工具以強有力方式嘗試支持美國經濟，因此各界看到一些行動。這些行動取決於個別 國家／央行，往後也許各國會有一些更正式的協調。

●談後續政策展望與其他工具：

在被問及是否有可能進一步降息時，鮑爾說，就像我在聲明中所說，我們準備動用我們的工具，並依據情勢發展適當採取行動。

在被問到官員是否有討論降息以外的貨幣政策工具，鮑爾說，正在評估所有工具，但在目前的情況下，答案是「沒有」。

鮑爾 Fed

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