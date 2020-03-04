美國聯邦公開市場操作委員會緊急降息聲明全文

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）3日宣布緊急降息，以下為聲明全文：

美國經濟的基本面仍然強勁，然而，新冠肺炎對經濟活動構成持續發展的風險。有鑑於這些風險以及支持達成就業最大化和價格穩定的目標，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）今天決定將聯邦資金利率的目標範圍調降0.5個百分點至1％至1.25%。該委員會正在密切監控各種發展及其對經濟前景的意涵，並將動用其工具與採取適當行動以支持經濟。

投票支持這項貨幣政策行動者有主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席威廉斯（John Williams），其餘委員則包括鮑曼 （Michelle Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、克拉瑞達（Richard Clarida）、哈克（Patrick Harker）、卡普蘭（Robert S. Kaplan）、卡斯哈里（Neel Kashkari）、梅斯特（Loretta J. Mester）及夸利斯（Randal Quarles）。