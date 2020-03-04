意外行動 美Fed緊急降息2碼 金融大震撼

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。 歐新社
Fed主席鮑爾。 歐新社

美國聯準會（Fed）3日緊急宣布，調降聯邦資金利率2碼，降低基準利率區間至1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊。

Fed聲明表示，新冠肺炎疫情對經濟活動造成不斷演進中的風險，基於這些風險、且為了達成就業最大化與物價穩定目標的職責，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議調降聯邦資金利率目標區間0.5個百分點。

美股三大指數3日盤中應聲上漲1%，道瓊工業指數漲約350點，之後漲幅收斂，回到平盤震盪。此前七大工業國（G7）財金首長電話會議的聲明只有空談，一度引發市場失望。

【編譯任中原、劉忠勇／綜合外電】七大工業國（G7）財金首長召開緊急電話會議後，發表共同聲明表示，正密切關注新冠肺炎疫情發展，準備好採取所有可能的措施，抵禦全球經濟免於肺炎疫情的衝擊，但只有「宣示」、沒有「行動」，引發投資人失望，全球股市漲幅急速縮小，美股3日早盤在平盤附近震盪。

G7的共同聲明表示，已準備採取行動，以保障經濟不會因為新冠肺炎疫情擴散而受到嚴重衝擊，但未明確指出將採取那些具體措施，「G7財政部長與央行首長正密切監視新冠肺炎疫情的擴散，以及對市場與經濟情勢的衝擊」。

G7聲明表示，「我們再度鄭重承諾，將運用所有適當的政策工具，以締造強勁、持久的成長，並捍衛景氣下降的風險」。

經濟學家指出，此前美、歐、日、英等主要經濟體央行首長都暗示將採取所有必要措施保護經濟，引發市場高度期待G7聯手寬鬆貨幣政策，最後聲明卻只有詞藻華麗的空談、缺乏實質的財政或貨幣行動細節，變成「雷聲大雨點小」，引發市場失望。

國際油價3日一度大漲4%，漲幅也縮小至2.6%左右。

布蘭特原油5月期貨3日盤中漲2.4%至每桶53.12美元，西德中級原油也漲2.6%，報每桶47.98美元。OPEC各國石油部長3日也陸續抵達奧地利維也納，商討將於本月底到期的減產協定未來。

疫情 肺炎

延伸閱讀

Fed緊急降息2碼 宣布15分後道瓊翻黑

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

聯準會突降息兩碼 美股三大指數聞訊跳漲逾1%

Fed緊急宣布降息2碼 因應新冠疫情對經濟衝擊

相關新聞

意外行動 美Fed緊急降息2碼 金融大震撼

美國聯準會（Fed）3日緊急宣布，調降聯邦資金利率2碼，降低基準利率區間至1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊。

Fed緊急降息2碼後...美股盤中暴跌600點

在美國聯準會（Fed）宣布緊急降息2碼，基準利率目標區間降至1%-1.25%後，美股跌勢擴大，盤中暴跌600點，原因是憂...

Fed緊急降息後...主席鮑爾在記者會上說了什麼？

美國聯準會（Fed）緊急降息2碼，基準利率目標區間降至1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情帶給經濟的衝擊。主席鮑爾並召開...

路透分析G7振興經濟措施：政府紓困 要對症下藥

在市場期待各國央行聯手進一步放鬆貨幣政策，以因應新冠肺炎疫情衝擊經濟的威脅之際，路透熱點透視專欄作家茱卡（Lisa Jucca）指出，投資人與其指望央行撒錢救市，倒不如敦促政府針對需要紓困的對象，擴大財政刺激，對抗新冠疫情的經濟戰役是成功或失敗，將取決於振興經濟措施是否務實，並且對症下藥。

遠距上班題材熱 商機爆發

在新冠肺炎疫情迅速蔓延下，Google、推特等跨國大企業鼓勵員工在家工作（WFH），連帶促使遠距作業的相關平台和軟體需求大增。

奇異前執行長傑克威爾許過世 享壽84歲

美國奇異（General Electric）公司2日表示，前執行長威爾許（Jack Welch）過世，享壽84歲。

聯準會降息 川普呼籲進一步放寬提高企業競爭力

聯準會3日宣布降息2碼，美國總統川普透過推特表示支持，並呼籲聯準會更寬鬆，以提高企業競爭力。

彭博資訊專欄／央行們聯手救市 時機到

新冠肺炎疫情擴散，讓七大工業國（G7）財金首長終於又有好好表現的機會了。

全球醫療業 再掀巨額併購

美國實驗室設備製造商Thermo Fisher科學公司已同意，以約90億歐元（100億美元）併購荷蘭基因檢測業者Qiagen，以強化醫療診斷事業，包含承接債務的總價碼達到115億美元，成為今年來全球醫療保健產業最大規模的收購案。

特斯拉在歐洲銷路「拋錨」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克懷有征服全球電動車市場的雄心壯志，但在歐洲兩個關鍵市場的新車註冊數陡降，在日本市場的品牌識別度也不足，成為未來成長隱憂。

美藥廠吉利德 49億美元買同業

美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）表示，將以49億美元收購生技公司Forty Seven，以強化癌症藥物的產品陣容。

全球股市周二大反攻 油價大漲

市場預期七大工業國（G7）、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將出手拉抬經濟與油市，全球金融市場本周大反攻，美股三大指數繼二日飆漲百分之五後，三日期貨早盤震盪；歐股盤中漲約百分之三，國際油價更大漲百分之四。

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

Fed緊急宣布降息2碼 因應新冠疫情對經濟衝擊

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

「你的病毒不要進入我的國家」 新加坡青年倫敦街頭被圍毆

巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。