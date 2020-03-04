意外行動 美Fed緊急降息2碼 金融大震撼

美國聯準會（Fed）3日緊急宣布，調降聯邦資金利率2碼，降低基準利率區間至1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊。

Fed聲明表示，新冠肺炎疫情對經濟活動造成不斷演進中的風險，基於這些風險、且為了達成就業最大化與物價穩定目標的職責，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議調降聯邦資金利率目標區間0.5個百分點。

美股三大指數3日盤中應聲上漲1%，道瓊工業指數漲約350點，之後漲幅收斂，回到平盤震盪。此前七大工業國（G7）財金首長電話會議的聲明只有空談，一度引發市場失望。

【編譯任中原、劉忠勇／綜合外電】七大工業國（G7）財金首長召開緊急電話會議後，發表共同聲明表示，正密切關注新冠肺炎疫情發展，準備好採取所有可能的措施，抵禦全球經濟免於肺炎疫情的衝擊，但只有「宣示」、沒有「行動」，引發投資人失望，全球股市漲幅急速縮小，美股3日早盤在平盤附近震盪。

G7的共同聲明表示，已準備採取行動，以保障經濟不會因為新冠肺炎疫情擴散而受到嚴重衝擊，但未明確指出將採取那些具體措施，「G7財政部長與央行首長正密切監視新冠肺炎疫情的擴散，以及對市場與經濟情勢的衝擊」。

G7聲明表示，「我們再度鄭重承諾，將運用所有適當的政策工具，以締造強勁、持久的成長，並捍衛景氣下降的風險」。

經濟學家指出，此前美、歐、日、英等主要經濟體央行首長都暗示將採取所有必要措施保護經濟，引發市場高度期待G7聯手寬鬆貨幣政策，最後聲明卻只有詞藻華麗的空談、缺乏實質的財政或貨幣行動細節，變成「雷聲大雨點小」，引發市場失望。

國際油價3日一度大漲4%，漲幅也縮小至2.6%左右。

布蘭特原油5月期貨3日盤中漲2.4%至每桶53.12美元，西德中級原油也漲2.6%，報每桶47.98美元。OPEC各國石油部長3日也陸續抵達奧地利維也納，商討將於本月底到期的減產協定未來。