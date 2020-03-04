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全球醫療業 再掀巨額併購

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

美國實驗室設備製造商Thermo Fisher科學公司已同意，以約90億歐元（100億美元）併購荷蘭基因檢測業者Qiagen，以強化醫療診斷事業，包含承接債務的總價碼達到115億美元，成為今年來全球醫療保健產業最大規模的收購案。

Thermo Fisher在3日表示，將以每股39歐元的現金，收購Qiagen，較Qiagen的2日收盤溢價23%。Thermo Fisher也將承擔12.6億美元的淨債務，預定明年上半年完成交易。

Qiagen股價3日盤中暴漲22%，是近20年來最大單日漲幅，Thermo Fisher的股價也漲1.7%。

Thermo Fisher指出，雙方完成交易後，這樁併購案可望立刻提振每股純益（EPS），且收購案完成三年後，可節省2億美元成本。

Qiagen總部位於荷蘭，主要營運都在德國，產品用來進行組織與血液樣本高階檢測的前端準備作業，為這類產品的全球最大供應商之一。這些基因檢測在癌症、傳染病、基因疾病的研究與治療，都扮演關鍵角色。

新冠肺炎疫情肆虐之際，Qiagen上月也開始出貨新冠肺炎病毒的快速檢測試劑盒，給中國大陸的醫院。Qiagen已在設計偵測體液內病毒的檢測產品，能在約一小時後得知結果，目前大陸與法國的醫院正在評估這些產品。

這樁併購案有助於Thermo Fisher增強在「精準醫學」領域的競爭力，原因是Qiagen能提供新的分子診斷服務。

Jefferies分析師表示，長期以來都認為Qiagen擁有強大的研究實驗室地位，再加上可對分子診斷提供前端準備，這對大型生命科學集團來說，相當具吸引力。

新冠肺炎 基因 荷蘭

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