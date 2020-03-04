美藥廠吉利德 49億美元買同業

美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）表示，將以49億美元收購生技公司Forty Seven，以強化癌症藥物的產品陣容。

吉利德2日宣布，同意以每股95.50美元的現金，收購Forty Seven，比Forty Seven在2月28日的收盤價58美元，溢價近65%。Forty Seven於五年前成立，兩年內可望有前景看好的血癌藥物問世。

這是吉利德執行長歐戴（Daniel O'Day）上任一年多來，首度出手的重大收購案，希望帶動營收大幅成長，並拉高低迷的股價。吉利德目前面臨的困境包括C型肝炎藥物營收銳減，和愛滋病藥物遭受學名藥的競爭威脅。

歐戴2日說，將繼續收購與Forty Seven規模和業務範疇相當的公司，但一些分析師認為，吉利德應收購更大型的老牌公司，才能立即拉抬銷售與獲利。

Forty Seven的Magrolimab藥物已在進行人體試驗，搭配化療後，在治療急性骨髓性白血病（AML）等數種會影響血液與淋巴結的癌症上，展現具有前景的初期成果。吉利德醫學長帕西博士在電話會議上，與分析師討論Forty Seven收購案時說，公司的目標是讓Magrolimab於2022下半年獲得美國食品藥物管理局（FDA）加速核准。