特斯拉在歐洲銷路「拋錨」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克懷有征服全球電動車市場的雄心壯志，但在歐洲兩個關鍵市場的新車註冊數陡降，在日本市場的品牌識別度也不足，成為未來成長隱憂。

彭博資訊報導，官方運輸局資料顯示，挪威1月特斯拉新車註冊數僅83輛，遠少於去年同期的1,016輛。在荷蘭，上月的新車註冊數也比一年前陡降68%，只有155輛。

特斯拉每季財報只公布四個國家的營收細項，挪威和荷蘭是其中兩國，目前為止銷售數字似乎很難看。

挪威去年出現市場飽和跡象；荷蘭的稅務優惠措施在去年底到期，影響特斯拉電動車在當地的銷售。德國將成為左右今年營收表現的關鍵，可能超越挪威、而成為歐洲地區電動車領導者。

在日本這個世界第三大車市，特斯拉的表現也不如馬斯克所願；馬斯克原期日本成為特斯拉第二大營收來源。特斯拉未公布日本銷售數字，知情人士透露，日本去年進口電動車約90%是特斯拉的車，占比可觀但總數很少，僅1,378輛。主因包括特斯拉在當地的品牌識別度有限，也未提供日本汽車買家習以為常的高級待遇。