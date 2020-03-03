Fed緊急降息2碼 宣布15分後道瓊翻黑
美國聯準會（Fed）3日緊急宣布降息聯邦基金利率2碼，新目標利率區間為1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊。美股先漲後跌，道瓊指數一度漲逾380點，但Fed宣布降息15分鐘後翻黑。
Fed在聲明中指出，「新冠肺炎對經濟活動造成不斷升高的風險。基於這些風險，以及為協助達成最大就業與穩定物價的目標，聯邦公開市場委員會（FOMC）今年決定將聯邦基金利率目標區間降低0.5個百分點（2碼）」。
聲明中並指出，Fed正「密切監視疫情發展，以及對經濟展望的影響，並將運用適當的工具及行動以支持經濟」；不過Fed也強調「美國經濟基本面仍強」。
就在幾小時之前，七大工業國家（G-7）財金首長才召開電話會議，並表示他們將「運用所有適當的政策工具，以締造強勁、持久的成長，並保障景氣不致面臨走下坡的風險」。
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