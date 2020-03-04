遠距上班題材熱 商機爆發

在新冠肺炎疫情迅速蔓延下，Google、推特等跨國大企業鼓勵員工在家工作（WFH），連帶促使遠距作業的相關平台和軟體需求大增。

財經網站Business Insider報導，Google3日通知位於愛爾蘭都柏林的歐洲總部約8,000員工在家裡工作，以因應當地一名員工出現類流感症狀，強調為期一天的遠距工作是基於預防性考量，且遵循醫療專家的建議。在上周一名員工檢測出新冠肺炎陽性反應後，Google已加強防疫政策，不僅限制員工出差，並將Google Cloud年度大會全程改為線上形式舉辦。 圖／經濟日報提供

推特（Twitter）和美國最大的加密貨幣交易所Coinbase等科技巨頭也採取預防性的遠端工作措施。推特2日在部落格表示，為謹慎起見，建議全球近5,000名員工在家辦公並暫緩所有非必要出差。原本就大力提倡遠距工作的執行長多爾西之前就已暗示，將進一步支持更全球化的遠端作業。

Coinbase執行長阿姆斯壯也宣布，「我們正要求部分員工本周開始在家工作」，「易感冒或生病者應與主管配合，並全面改在家中上班」。Coinbase限制一切非必要的商務出差，中、港、日、義及南韓更是完全禁止。

根據華爾街日報，新冠肺炎疫情正帶動虛擬會議和工作平台興起，中國大陸的企業正使用遠距平台舉行會議、執行教育訓練，及追蹤同事的更新狀態，包括自行回報健康狀況等。

億歐國際（EqualOcean）分析師通納指出，阿里巴巴推出的企業通訊軟體釘釘（DingTalk），早在疫情爆發前就已經風行，現在對線上協作、會議及人資管理至關重要。其他像騰訊的微信（WeChat）、視訊會議平台Zoom Video，及字節跳動（ByteDance）的即時通訊產品Lark也廣為使用。

顧能公司（Gartner）分析師威帝表示，企業出於迫切而採取遠端工作，長期來看，可能為企業的運作帶來改變。