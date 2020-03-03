媒體：內部文件顯示華為違規向伊朗提供禁運設備

（德國之聲中文網）路透社獲得的華為內部文件中包括兩份標注為2010年12月的裝箱單，所發貨物中包含發往伊朗的由美國惠普公司制造的電腦設備。

另外幾份華為內部文件標注的時間為2011年2月，文件上寫著："最新發往德黑蘭的設備，等待海關清關。"

這幾份內部文件是媒體首次揭露出的可以指證華為公司違反貿易制裁協議的最強有力證據。在5G網絡建設的問題上，美國試圖向盟友施壓，避免使用華為的設備。與此同時，美國政府同華為公司在法律層面也沒有停止過招。

新近被公布出的華為內部文件涉及到總價值達到數百萬美元的伊朗通訊項目。2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助的要求逮捕在溫哥華轉機的華為公司首席財務官孟晚舟，當時就有很多媒體指出孟晚舟被捕很可能是因為華為公司涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售"敏感科技"。華為公司和孟晚舟都否認對他們的一切指控。

路透社獲得的這些內部文件提供了華為向伊朗出售服務器、交換機的一些新的細節。華為還向伊朗電信企業提供了惠普公司生產的設備以及包括微軟、賽門鐵克（Symantec Corp）和網威（Novell Inc.）在內的美國公司生產的軟件產品。

路透社新近獲得的這批文件中還提到一家名叫熊貓（北京）國際信息技術有限公司的公司。這家企業雖然沒有被美國方面起訴，但是卻參與了向伊朗提供硬件和軟件的項目。熊貓國際於華為公司關聯已久，這家公司的控股企業是大型國企熊貓電子集團有限公司。

華為公司在回應路透社的問詢時表示，由於司法程序仍在進行，目前不合適對外發表評論。華為公司的一名發言人還強調："華為公司承諾遵守公司運營所在的國家和地區的法律法規，這其中就包括聯合國、美國和歐盟做出的所有出口管制和制裁條例。"

路透社掌握的兩份裝箱單上標注的時間分別為2010年12月7日和12月13日，裝箱單抬頭有華為公司的標簽。計算機元文件列表中也標記有華為的公司名。

這兩份裝箱單中包含340個裝運箱的詳細信息，包括貨物箱的重量和大小，運輸目的地為德黑蘭、設拉子和馬什哈德。

貨物中包括惠普生產的服務器、交換機和磁盤陣列、以及Microsoft Windows Server 2003和SQL Server 2000軟件。

路透社並不掌握其它運輸記錄可以證明這些設備是否運抵伊朗最大的通訊運營商MCI。但是華為之後的一份文件顯示，用於電信擴展項目的設備已經運抵伊朗。MCI沒有回應路透社的置評請求。

惠普公司發言人回應說："我們公司的合同條款禁止向伊朗出售這些產品，同時我們要求合作伙伴也都要遵守所有適用的出口法律法規。這一原則直到今天都有效。"

微軟公司、已經更名為NortonLifeLock Inc的賽門鐵克以及網威都沒有發表評論。

路透社引述知情人士的消息稱，華為公司定期通過熊貓國際向伊朗和敘利亞運送設備。熊貓國際也沒有回應路透社的置評請求。

洪沙/達揚 （路透社）

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