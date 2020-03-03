槓上特斯拉！通用汽車展現決心 將舉辦「電動車日」

通用汽車（GM）本周將用盡全力說服質疑者（尤其是華爾街），在汽車產業轉向電動車之際，他們這家百年汽車大廠能與特斯拉競爭。

CNBC報導引述兩位知情人士報導，通用汽車將於4日的「電動車日」首度全面檢視其全電動車計畫，並向與會者展示約12款即將推出的新車。以汽車製造商而言，向投資人揭露這麼多產品非比尋常。通用主管表示，「電動車日」可能探討通用下一代的電動車平台、充電基礎設施，及商業策略。

知情人士透露，通用執行長巴拉、總裁睿思（Mark Reuss）等領導階層均大力支持「電動車日」。

通用兩年多前宣布，將發表20款全電動車並致力於「零碳排」的未來，但後來行動速度不如預期，迄今只在中國大陸發表三款電動車，且旗下唯一一款全電動車雪佛蘭Bolt的美國銷量也連續兩年下滑。

通用汽車雖然已公布其他電動車產品，例如GMC悍馬小貨卡、以Bolt為基礎衍生的雪佛蘭跨界車，及凱迪拉克跨界車，但這並不足以說服投資人該公司在電動車產業的估值，可以與特斯拉和其他新興科技/汽車業者匹敵。

瑞信分析師拉維說，「電動車日」代表通用汽車至關緊要的新篇章，也認為通用比其他傳統車廠在電動車上具有更大的優勢。

拉維2日於投資人報告指出，對包括通用在內的傳統車廠而言，進軍電動車領域相當艱難，必須削減電池組的成本、縮小引擎與變速箱工廠的規模、及平衡預算。

拉維說，預期通用在電動車日會公布紮實的策略，但其電動車策略最終是否成功，得看能否帶起銷量，使通用的美國電動車市占率得以挑戰特斯拉。