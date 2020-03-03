經濟快評／新冠肺炎疫情雖是聽天命 G7也應盡人事

七大工業國（G7）財金首長3日召開電話會議後做出明確宣示，強調「將運用所有適當的政策工具，以締造強勁、持久的成長，並捍衛景氣下降的風險」。這項宣示表明，儘管肺炎疫情仍須「聽天命」，但G7仍要「盡人事」。

由於新冠肺炎對全球經濟造成供給與需求面的雙重衝擊，既攪亂生產，也壓抑消費；工廠可能被迫停工關閉，消費者能不出門就不出門，商店也可能因無人上門而不得不歇業。如果疫情遲遲不能退燒，大規模裁員也勢所難免。面對此種困境，如果單靠央行降息，短期性的效果無異於杯水車薪。

然而疫情終究會達到頂峰，專用藥品與疫苗的研發也會隨著時間而獲得成效，因此無論疫情延燒多久，仍屬於「一次性」的震撼；對經濟的衝擊無論多大，也絕非「不可恢復」。

因此央行無論是降息，還是採取定向性的紓困措施，主要作用並不在於激勵經濟擴張，而是協助企業及民眾能夠撐過難關。當企業與家庭了解到央行會與他們同在，便至少不會信心全失。

儘管寬鬆貨幣政策只能「救急」，不能「救窮」，但唯有讓企業界及消費者能夠「活著」，疫情告一段落後經濟才能穩步復甦。天命不可捉摸，唯有善盡人事。