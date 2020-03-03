G7財金首長會議宣示 準備採取行動因應經濟衝擊

七大工業國家（G7）財金首長3日召開電話會議後表示，他們已準備採取行動，以保障經濟不會因為新冠肺炎疫情擴散而受到嚴重衝擊；不過他們尚未明確指出將採取那些具體措施。

會後聲明中指出，「我們G7財政部長與央行首長正密切監視新冠肺炎疫情的擴散，以及對市場與經濟情勢的衝擊」。

G7聲明並表示，「我們再度鄭重承諾，將運用所有適當的政策工具，以締造強勁、持久的成長，並捍衛景氣下降的風險」。

目前貨幣市場預測Fed將在3月17-18日召開政策會議時，一舉降息2碼，而且還可能更早。交易商並且押注歐洲央行將把存款利率再降10個基點，為負0.6%，英格蘭銀行也將降息1碼；另外加拿大央行4日預料也將會放鬆貨幣政策。