美限制大陸媒體在美人數 陸外交部：實際上是驅逐

中美雙方角力延伸到對待雙方的記者。針對美方宣布限制大陸媒體駐美記者人數，大陸外交部以外交部新聞司司長華春瑩名義向美國駐陸使館負責人提出嚴正交涉，並稱這是對大陸媒體實際上的驅逐。

美國國務院下令，新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報駐美機構的大陸籍僱員人數需從160人減少至100人，減幅約40%。

據大陸外交部網站，華春瑩表示，美國國務院限期要求大陸駐美媒體大幅削減記者人數，是對大陸媒體記者實行「實際上的驅逐」，毫無依據和道理，是美方基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓，暴露出美方所謂「新聞自由」的虛偽性以及赤裸裸的「雙重標準」和霸權欺淩。陸方對此堅決反對並予以強烈遣責。

華春瑩指出，大陸媒體駐美記者嚴格遵守美國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則在美國開展新聞報導。長期以來，美方對大陸媒體記者赴美簽證採取岐視性做法，2018年以來以各種理由拒簽了21名陸方記者赴美簽證。

華春瑩接著指出，從要求中方媒體登記「外國代理人」，到將五家中國媒體列為「外國使團」，再到以所謂限制人數為名，實際上「驅逐」大陸媒體駐美記者，美方不斷升級對中國媒體的打壓行動，嚴重干擾陸方媒體在美開展正常報導活動，嚴重干擾兩國間正常人文交流。美方張口閉口說對等，但實質上是對大陸媒體的偏見、歧視和排斥。陸方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤。陸方保留做出反應和採取措施的權利。