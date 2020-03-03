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國際油價3日盤中漲逾3% 看好OPEC+將擴大減產
國際油價3日盤中漲逾3%，主因各國決策官員保證將捍衛金融市場，且市場預期石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周會議將決定進一步減產；另外美元匯率走貶也助油價一臂之力。
布蘭特原油5月份期貨每桶大漲1.76美元，報53.66美元；西德州4月份期貨上漲1.76美元，報48.51美元。
彭博資訊的調查顯示，絕大多數分析師都預測OPEC+於5日召開部長會議時，將決定擴大減產，並預估日減產量將再增加75萬桶；不過是否能穩住油價，分析師並不確定。
另外G7財金首長3日將召開電話會議，市場預期各國將聯手放鬆信用，帶動股市大漲，也對油價提供支撐。不過最終仍要看中國大陸的肺炎疫情是否能夠降溫。
ING銀行分析師指出，OPEC+要想推升油價，減產量必須達到令市場震驚的水準。
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