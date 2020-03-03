國際油價3日盤中漲逾3% 看好OPEC+將擴大減產

川普政府引導美國股市上漲，還有希望美國家庭透過收入轉投資，然後給予免稅，變相鼓勵美國家庭增加儲蓄，從這個角度來看，確實是立意良善，在全球化和資本主義浪潮下，勞工的收入成長可能跟不上企業的經營利潤成長

2020-03-03 14:05